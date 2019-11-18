Українські футзалісти проведуть спаринги з Хорватією в Черкасах

Визначилося місце проведення двох міжнародних товариських матчів між футзальними збірними України та Хорватії.

Спаринги відбудуться 2 та 3 грудня у Черкасах у ПС “Будівельник” і розпочинатимуться о 19.00. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Товариські матчі проходитимуть у рамках підготовки команд до елітного раунду європейської кваліфікації чемпіонату світу з футзалу 2020 року.

Нагадаємо, що в квітні підопічні Олександра Косенка вже приймали хорватів у Запоріжжі. Тоді перший матч завершився внічию (1:1), а у другому господарі перемогли (3:0).

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В елітраунді відбору ЧС-2020 у Сербії наша команда зустрінеться з Іспанією, Францією та Сербією. Турнір пройде 28 січня - 2 лютого.