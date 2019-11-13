Збірна України з футзалу у грудні зіграє два матчі з хорватами

Національна збірна України з футзалу, яка готується до елітраунду відбору чемпіонату світу-2020, проведе вдома два контрольні поєдинки протів команди Хорватії.

Зустрічі заплановані на 2-е та 3 грудня, повідомляє пресслужба УАФ.

У квітні нинішнього року підопічні Олександра Косенка вже приймали хорватів у Запоріжжі. Тоді перший матч завершився внічию (1:1), а у другому господарі перемогли (3:0).

В елітраунді відбору ЧС-2020 у Сербії наша команда зустрінеться з Іспанією, Францією та Сербією. Турнір пройде 28 січня - 2 лютого.

Переможці кожної із чотирьох груп елітраунду напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-те та 12 квітня.

До фінальної частини світової першості-2020, яка проходитиме у Литві з 12 вересня по 4 жовтня, потраплять сім представників Старого Світу (Литва як господарка змагань отримала перепустку автоматично).