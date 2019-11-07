Збірна України дізналася суперників в еліт-раунді відбору на ЧС-2020 із футзалу

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування еліт-раунду кваліфікації в Європейській зоні на чемпіонат світу 2020 року з футзалу.

Суперниками збірної України в групі стали Іспанія, Сербія і Франція. Матчі групи відбудуться в Сербії 28 січня — 2 лютого 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Всього у жеребкуванні взяли участь 16 збірних:

група А - Португалія, Італія, Білорусь, Фінляндія;

група В - Іспанія, Сербія, Україна, Франція;

група С - Росія, Азербайджан, Словаччина, Хорватія;

група D - Казахстан, Словенія, Румунія, Чехія.

На чемпіонат світу-2020 напряму потраплять 4 переможці кожної з груп. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому розіграють ще 2 путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9 та 12 квітня 2020 року.

Фінальна частина світової першості пройде в Литві 12 вересня - 4 жовтня 2020 року. Загалом у ЧС-2020 з футзалу візьмуть участь 24 команди.

Нагадаємо, у своїй групі основного раунду відбору підопічні Олександра Косенка посіли 2 місце і зуміли пробитися до наступної стадії кваліфікації. Під час жеребкування еліт-раунду збірна України з футзалу потрапила до першого кошика, де були представлені країни, які стали другими у своїх групах основного раунду.