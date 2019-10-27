Збірна України вийшла в еліт-раунд кваліфікації чемпіонату світу з футзалу

Національна збірна України з футзалу подолала основний етап відбору і вийшла в елітний раунд європейської кваліфікації чемпіонату світу-2020.

У заключному матчі групової стадії українці упевнено переграли команду Північної Македонії - 5:1, повідомляє Укрінформ. В іншому поєдинку 2-ї відбіркової групи збірна Словенії зустрічається з футзалістами Косово. Турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Словенія - 4 (2), Косово - 3 (2), Північна Македонія - 0 (3). Читайте також: Футзал: Україна зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020 Елітний раунд кваліфікації чемпіонату світу (жеребкування 7 листопада) пройде 28 cічня - 2 лютого 2020 року. Додамо, що збірна України також отримала путівку до групової стадії кваліфікації чемпіонату Європи-2022.