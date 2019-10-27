Збірна України вийшла в еліт-раунд кваліфікації чемпіонату світу з футзалу
Укрінформ
Національна збірна України з футзалу подолала основний етап відбору і вийшла в елітний раунд європейської кваліфікації чемпіонату світу-2020.
У заключному матчі групової стадії українці упевнено переграли команду Північної Македонії - 5:1, повідомляє Укрінформ.
В іншому поєдинку 2-ї відбіркової групи збірна Словенії зустрічається з футзалістами Косово.
Турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Словенія - 4 (2), Косово - 3 (2), Північна Македонія - 0 (3).
Елітний раунд кваліфікації чемпіонату світу (жеребкування 7 листопада) пройде 28 cічня - 2 лютого 2020 року.
Додамо, що збірна України також отримала путівку до групової стадії кваліфікації чемпіонату Європи-2022.