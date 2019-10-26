Футзал: Україна зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020

Аби вийти до наступного раунду кваліфікації нашій збірні достатньо не програти в останньому матчі в групі.

У другому матчі групового турніру європейської зони відбору чемпіонату світу-2020 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Словенією 2:2, повідомляє Укрінформ.

У Скоп’є (Північна Македонія) після перемоги над Косово (7:1) наша збірна зіграла внічию 2:2 зі Словенією. М’ячі за Україну забили Шотурма і Микитюк.

Збірні України та Словенії набрали по 4 очки. Наша збірна посідає перше місце, бо має кращу різницю м’ячів (+6).

Заключний матч відбору ЧС-2020 наша збірна зіграє 27 жовтня проти Північної Македонії. Аби вийти до еліт-раунду Україну влаштує і нічия.

Нагадаємо, що до еліт-раунду проб'ються перші та другі команди кожної з восьми груп основного раунду відбору.