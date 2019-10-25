Збірна України з перемоги стартувала у відборі ЧС-2020 з футзалу

Чоловіча збірна України з футзалу з перемоги розпочала свій виступ у групі 2-ї європейської зони відбору чемпіонату світу-2020.

У першому матчі основного раунду відбору підопічні Олександра Косенка впевнено перемогли збірну Косова. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Поєдинок Україна — Косово відбувся 24 жовтня у Скоп’є (Північна Македонія) і завершився з рахунком 7:1 (2:1).

Голами відзначилися: Фаренюк (12), Шотурма (18), Сорокін (23, 28, 33), Зварич (25), Королишин (34) — Руковці (12).

Наступний матч основного раунду відбору ЧС-2020 відбудеться 25 жовтня проти Словенії (початок — о 18.30), а 27 жовтня в рамках 3-го туру українські футзалісти зіграють проти Північної Македонії.

Нагадаємо, що до еліт-раунду проб'ються перші та другі команди кожної з восьми груп основного раунду відбору.