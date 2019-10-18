Визначилися суперники "Продексіма" в елітраунді Ліги чемпіонів з футзалу

У швейцарському Ньйоні 18 жовтня пройшло жеребкування елітраунду футзальної Ліги чемпіонів УЄФА.

Своїх суперників отримав чемпіон України - херсонський клуб "Продексім", який минулого тижня успішно зіграв у попередньому раунді, повідомляє пресслужба УАФ.

"Продексім" зіграє проти іспанської "Барселони", чеської "Спарти" з Праги та білоруської "Столиці" з Мінська. Матчі пройдуть 19—24 листопада у Білорусі.

Переможці кожної з груп здобудуть право грати у Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів, який відбудеться 23-25-го або 24-26 квітня 2020 року на майданчику одного з учасників змагань.