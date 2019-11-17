Іванісеня і Швед поза заявкою на матч Сербія – Україна

У список повернувся захисник Кривцов, який пропускав товариський матч проти Естонії.

Стала відома заявка збірної України на заключну гру у відборі на Євро-2020 в Белграді проти Сербії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»);

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (всі – «Динамо»), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі – «Шахтар»), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія);

Півзахисники: Євген Коноплянка, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі – «Динамо»), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Євген Шахов («Лечче», Італія), Роман Безус («Гент», Бельгія);

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Бесєдін («Динамо»).

У порівнянні з товариським матчем проти Естонії (1:0), у заявці збірної відсутні півзахисник Дмитро Іванісеня і вінгер Мар'ян Швед. Також в списку готових до гри футболістів з'явився захисник Сергій Кривцов.

Україна зіграє з Сербією сьогодні, 17 листопада. Початок зустрічі о 16:00. Нагадаємо, що команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2020.