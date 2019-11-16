У футболістів України та Сербії перед грою різні стратегії - Шевченко

У неділю, 17 листопада, на 51-тисячному стадіоні імені Райко Митича у Белграді пройде футбольний матч заключного туру групи В кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року між національними збірними Сербії та України.

Сьогодні на пресконференції у столиці Сербії головний тренер української команди Андрій Шевченко зазначив, що ця гра буде по-різному важливою для суперників, повідомляє Укрінформ.

"Усі наші футболісти готуються до матчу. В тому числі й Коноплянка, у якого була невеличка температура.Ми добре знаємо збірну Сербії. Це добротна команда з хорошими виконавцями у складі. Нам важливо заробити очки, аби розуміти, на яке жеребкування фінальної частини Євро-2020 очікувати. У Сербії інше завдання: команда продовжує боротьбу за друге місце у групі. Загалом, завтра дві команди вийдуть на поле з різними завданнями і з різними стратегіями", - сказав Шевченко.

Він також зазначив, що до фінальної частини чемпіонату Європи сподівається провести кілька контрольних поєдинків, в яких перевірить молодих виконавців.

"До початку чемпіонату Європи ще багато часу. Багато чого може змінитися. Не бачу сенсу нині будувати плани, стратегію, - заявив тренер. - Дочекаємося жеребкування, а потім вже почнемо будувати плани. Однозначно проведемо кілька товариських матчів до початку Євро-2020. Надамо в них ігровий час молодим футболістам і тим, хто грав менше інших, щоб вони мали шанси проявити себе".

Як інформувало агентство, українська команда достроково з першого місце гарантувала собі участь у фінальній стадії Євро-2020.

Турнірне становище в квінтеті В: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).