"Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться у Харкові

Гранди вітчизняного футболу донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграють у неділю, 10 листопада, у центральному матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр ліги України.

Національне дербі "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться о 17.00 на ОСК "Металіст" у Харкові; текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Зустріч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним (Київська область). Асистентами арбітра призначені Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Ярослав Козик (Мукачево).

"Шахтар" і "Динамо" проведуть між собою 62-й матч в чемпіонатах України. В активі киян 24 перемоги, у донеччан - 21, внічию завершились 16 протистоянь. Різниця м'ячів 77:71 на користь "біло-синіх".

Нинішнього сезону команди зустрічалися тричі. 28 липня в Одесі у Суперкубку України вольову перемогу здобуло "Динамо" (2:1), 10 серпня у 3-му турі чемпіонату України кияни поступилися "гірникам" на столичному НСК "Олімпійський" (1:2), а 30 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" вдома обіграло "Шахтар" у додатковий час (2:1).

Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок (після 13-ти ігор), "Десна" - 27 (14), "Динамо" - 27 (13), "Зоря" - 25 (13), "Олександрія" - 20 (13), "Маріуполь" - 17 (14), "Олімпік" - 14 (13), "Колос" - 14 (13), "Дніпро-1" - 12 (14), "Карпати" - 11 (14), "Львів" - 11 (14), "Ворскла" - 8 (14).