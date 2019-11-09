Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Лас-Вегасі

Українка Ангеліна Калініна пробилася у фінал турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Henderson Tennis Open у Лас-Вегасі (США) з призовим фондом $60 тис.

У півфіналі змагань у штаті Невада 22-річна Калініна з Нової Каховки (№181 світового рейтингу) упевнено перемогла Кетрін Себов з Канади (№256) - 6:3, 6:0, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

У своєму третьому в сезоні фіналі на турнірах ITF Калініна зустрінеться з переможницею протистояння між посіяною під 3-м номером 19-річною українкою Катаріною Завацькою з Луцька (№110) та японкою Майо Хібі (№214).

Турнір у Лас-Вегасі завершиться 10 листопада.