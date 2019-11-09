Футбольний клуб "Львів" переміг "Ворсклу" у чемпіонаті України

Футболісти "Львова" обіграли у суботу полтавську "Ворсклу" (2:0) у матчі 14-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

На львівському стадіоні "Україна" відзначилися Ренан (12-та хвилина) і Педро (41, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

На 35-й хвилині з поля вилучений Луїзау ("Ворскла", 35).

Чернігівська "Десна" вдома втратила очки у грі проти "Дніпра-1" - 1:1. М'ячі забили Дмитро Хльобас (48) - у чернігівців; Владислав Шаповал (45+2) - у гостей.

"Маріуполь" на домашніій арені імені Володимира Бойка також зіграв унічию з львівськими "Карпатами" - 2:2.

Голи: В'ячеслав Чурко (15), Дмитро Мишньов (54) - Єгор Назарина (50 і 90+4, з пенальті).

У неділю, 10 листопада, програму туру завершать матчі луганської "Зорі" з ковалівським "Колосом" (14.00, "Уніан-ТВ"), донецького "Шахтаря" з київським "Динамо" (17.00, "Футбол 1"), донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (19.30, "Футбол 1").

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Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок (після 13-ти ігор) , "Десна" - 27 (14), "Динамо" - 27 (13), "Зоря" - 25 (13), "Олександрія" - 20 (13), "Маріуполь" - 17 (14), "Олімпік" - 14 (13), "Колос" - 14 (13), "Дніпро-1" - 12 (14), "Карпати" - 11 (14), "Львів" - 11 (14), "Ворскла" - 8 (14).