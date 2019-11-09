УАФ та футболісти привітали з Днем української писемності та мови

Наші зірки прочитали вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

Сьогодні Україна відзначає День української писемності та мови. На честь свята Українська асоціація футболу (УАФ) випустила спеціальне відео, в якому гравці і тренери збірних України, а також співробітники УАФ прочитали вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

Серед тих, хто приєднався до акції – Андрій Павелко, Андрій Пятов, Віталій Миколенко, Євген Коноплянка, Денис Попов, Олександр Караваєв та багато інших.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко додатково викликав до головної команди країни нападника «Динамо» Артема Бесєдіна. Найближчі матчі національної команди – товариський поєдинок проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) та кваліфікаційний матч до Євро-2020 проти Сербії (17 листопада, Белград).