Півзахисник «Зорі» Іванісеня викликаний до збірної України

Андрій Шевченко шукає заміну травмованим Коноплянці і Зінченку.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко додатково викликав в національну команду півзахисника «Зорі» Дмитра Іванісеню, повідомляє сайт УАФ.

Цей виклик став дебютним для 25-річного вихованця криворізького футболу та випускника академії «Шахтаря». Раніше тренерський штаб оголосив список з 22 футболістів. Однак, через травми Євген Коноплянка і Олександр Зінченко можуть пропустити збір та матчі проти Естонії і Сербії.

У цьому сезоні Іванісеня зіграв 19 матчів за «Зорю» у всіх турнірах і забив 1 м’яч. Також в його активі 10 матчів за юнацьку і молодіжну збірні України.

Читайте також: Андрій Шевченко оголосив склад на матчі проти Естонії та Сербії

Збірна України 11 листопада почне в Києві підготовку до товариського матчу проти Естонії в Запоріжжі і заключного відбіркового поєдинку Євро-2020 проти Сербії в гостях.

Підопічні Андрія Шевченка достроково забезпечили собі вихід у фінальну стадію чемпіонату Європи.