Андрій Шевченко оголосив склад на матчі проти Естонії та Сербії

Незважаючи на травму, Зінченко у списку.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних на найближчі матчі національної команди – товариський проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) та кваліфікаційний до Євро-2020 проти Сербії (17 листопада, Белград), повідомляє сайт УАФ.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі - «Динамо» Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі - «Шахтар» Донецьк), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

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Півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі - «Шахтар» Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі - «Динамо» Київ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Євген Шахов («Лечче», Італія), Мар’ян Швед («Селтик», Шотландія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар» Донецьк).

Збірна України розпочне свій заключний у 2019 році збір 11 листопада в Києві.