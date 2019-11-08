Суперліга: «Хімік» здобув шосту перемогу в сезоні

Чинний чемпіон обіграв на виїзді «Харківських Соколів».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» на виїзді обіграв «Харківських Соколів» 93:77. Про це повідомляє Укрінформ.

В Харкові чинний чемпіон несподівано програв дебютанту ліги першу половину матчу. У третій та четвертій чверті «Хімік» розвернув гру на свою користь і переміг 93:77. Це шоста перемога команди з Южного в сезоні і третя поспіль.

Найрезультативніші гравці матчу: Айзея Вільямс (37 очок) – «Хімік», Джин Тіг (25 очок) – «Харківські Соколи».

«Хімік» набрав 13 очок і піднявся на друге місце. А лідирує в турнірній таблиці Суперліги «Прометей», в активі новачка 7 перемог і 15 очок.

Нагадаємо, 7 листопада «Прометей» на виїзді впевнено обіграв «Запоріжжя» 103:77, а «Черкаські Мавпи» перемогли на чужому майданчику «Миколаїв» 76:68.