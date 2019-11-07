Завацька вийшла до другого кола турніру ITF у Лас-Вегасі

Українська тенісистка Катаріна Завацька побореться за вихід до 1/4 фіналу на турнірі міжнародної Федерації тенісу (ITF) у Лас-Вегасі (США).

У першому колі турніру Henderson Tennis Open у Лас-Вегасі Катаріна Завацька, посіяна під третім номером, перемогла володарку wild card американську тенісистку Катерину Стюарт. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок завершився при рахунку 0:0 (2:3) після відмови американки. Завацька повела з рахунком 2:0 у стартовому сеті, однак потім 3 гейми поспіль виграла американка. У шостому геймі під час розіграшу на подачі Катаріни суперниця невдало вийшла до сітки і пошкодила щиколотку, після чого відмовилася від продовження боротьби.

У другому колі 19-річна українська тенісистка зіграє проти Менді Мінеллі з Люксембургу.

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Турнір Henderson Tennis Open (ITF World Tennis Tour) із призовим фондом 60 тис. доларів триватиме в Лас-Вегасі до 10 листопада.