Сьогодні стартує четвертий тур Ліги чемпіонів УЄФА

У футбольній Європі у вівторок, 5 листопада, починається четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Лідер квартету Е італійський "Наполі" на стадіоні "Сан-Паоло" в Неаполі прийматиме футболістів австрійського "Зальцбурга", а чинний володар титулу англійський "Ліверпуль" на рідній арені "Енфілд" зустрінеться з бельгійським "Генком", повідомляє Укрінформ.

Турнірне становище: "Наполі" - 7 очок, "Ліверпуль" - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

Фаворит квартету F іспанська "Барселона" на "Камп Ноу" екзаменуватиме чеську "Славію" з Праги, а німецька "Боруссія" в Дортмунді зійдеться з італійським "Інтером".

Турнірне становище: "Барселона" - 7 очок, "Боруссія" - 4, "Інтер" - 4, "Славія - 1.

У групі G зіграють "Ліон" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) і "Зеніт" (Росія) - "Лейпциг" (Німеччина).

Турнірне становище: "Лейпциг" - 6 очок, "Зеніт" - 4, "Ліон" - 4, "Бенфіка" - 3.

Квартет Н: "Челсі" (Англія) - "Аякс" (Голландія), "Валенсія" (Іспанія) - "Лілль" (Франція).

Турнірне становище: "Аякс" - 6 очок, "Челсі" - 6, "Валенсія" - 4, "Лілль" - 1.

Донецький "Шахтар" проведе матч четвертого туру Ліги чемпіонів в середу, 6 листопада, в Хорватії проти загребського "Динамо". У паралельному поєдинку квартету С італійська "Аталанта" в Мілані протистоятиме англійському "Манчестер Сіті".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" (З) - 4, "Аталанта" - 0.