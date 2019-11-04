"Динамо" (Загреб) і "Шахтар" у Лізі чемпіонів розсудить німець Брих

Футбольні судді з Німеччини обслуговуватимуть поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між загребським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

Бригаду арбітрів очолює 44-річний Фелікc Брих, повідомляє Укрінформ. Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у середу, 6 листопада, на стадіоні "Максимир" у столиці Хорватії Загребі. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом. Читайте також: "Шахтар" обіграв у Львові "Карпати" в чемпіонаті України з футболу В іншому поєдинку групи С італійська "Аталанта" у Мілані прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" - 0.