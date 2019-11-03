Українець виграв "золото" молодіжного ЧС із греко-римської боротьби

У Будапешті (Угорщина) триває першість світу зі спортивної боротьби серед молоді U23.

На вищу сходинку п'єдесталу світової першості з греко-римської боротьби піднявся харків'янин Семен Новіков, повідомляє Укрінформ.

Новіков здобув "золото" у ваговій категорії до 87 кг, вигравши у фіналі у грузина Гурамі Хецуріані - 6:1.

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У заключний день першості світу за бронзові нагороди боротимуться українці Жора Абовян (60 кг), Максим Євтушенко (72 кг), Владлен Козлюк (97 кг) та Артур Політаєв (67 кг).