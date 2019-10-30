Бойова вага Усика має становити не більше 100 кг — тренер

Тренер із фізичної підготовки українського боксера Олександра Усика розповів, з якою вагою його підопічний має боксувати в суперважкій вазі.

Сергій Пуцов після дебюту Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, зокрема, зазначив, що бойова вага його підопічного має становити не більше 100 кг.

“Метою нашої роботи був набір ваги в контексті підвищення потужності та якості м'язової маси. Усик невисоко росту, він не може набрати 110 кг ваги. Його бойова вага в рингу має бути 98-100 кг, не більше. У нього має бути оптимальне співвідношення жирової і м'язової маси.

Він показав на рингу хороші функціональні характеристики. Він взагалі не був важким під час бою.

У нас ще багато роботи, адже на те, щоб добрати ще 1,5-2 кг маси, може піти від 9 місяців до року”, - цитує Пуцова XSPORT.

Відео інтерв’ю Сергія Пуцова:

Нагадаємо, Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі переміг 38-річного американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду його суперник відмовився виходити в ринг. Поєдинок відбувся в ніч на 13 жовтня в Чикаго (США) на Wintrust Arena.

Усик посів 5 місце серед важковаговиків в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC) і може претендувати на бій з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.

Фото: twitter/garnekmedia