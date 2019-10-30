Сьогодні визначаться чвертьфіналісти Кубка України з футболу

Поєдинки 1/8 фіналу Кубка України з футболу, що відбудуться у середу, 30 жовтня, визначать вісім учасників чвертьфіналу розіграшу за національний трофей сезону-2019/20.

У перших протистояннях ігрового дня о 14.00 зійдуться представник Першої ліги закарпатський "Минай" та ФК "Львів", "Маріуполь" та донецький "Олімпік", повідомляє Укрінформ.

О 15.00 зустрінуться "Інгулець" (Петрово, Кіровоградська область) та "Дніпро-1", "Миколаїв" та чернігівська "Десна", о 17.00 ковалівський "Колос" на "Оболонь-Арені" у Києві прийматиме полтавську "Ворсклу", о 18.00 "Олександрія" зіграє з луганською "Зорею", а "Альянс" (Долина, Сумська область) - з командою "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Полтавська область).

Кубкове дербі між київським "Динамо" та чинним володарем трофею донецьким "Шахтарем" о 19.30 пройде на столичному НСК "Олімпійський". Текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Чвертьфінали пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.