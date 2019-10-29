«Мотор» обіграв «Татран» в SEHA-Лізі

Чемпіон України здобув п’яту перемогу в турнірі.

В 6-у турі гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» переміг на своєму майданчику словацький «Татран» 29:23. Про це повідомляє Укрінформ.

«Мотор» обіграв «Татран» вдруге в турнірі. Якщо в стартовому турі в Пряшеві запоріжці вирвали перемогу лише на останніх секундах, то вдома «Мотор» увесь матч вів у рахунку і впевнено довів справу до перемоги – 29:23.

Після 6-и турів в активі «Мотора» п’ять перемог і 15 очок. Запорізький клуб посідає перше місце в групі.

У наступному матчі SEHA-Ліги 13 листопада «Мотор» зіграє на виїзді проти «Вардара» (Північна Македонія).