Український хокеїст Кривошапкин увійшов до топ-3 снайперів WSHL

Український хокейний форвард Гліб Кривошапкин увійшов до трійки кращих снайперів північноамериканської ліги WSHL.

В 11 матчах сезону Гліб Кривошапкин набрав 24 (14+10) очки. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

“Український форвард провів 11 матчів у складі “Огден Мустангс”, закинув 14 шайб і віддав 10 результативних передач. Лише в двох поєдинках українець йшов з льоду без набраних очок, а в одному з матчів проти “Стімбот Ранглерс” відзначився хет-триком”, - йдеться в повідомленні.

Із такою результативністю Гліб Кривошапкин посідає 4 місце в списку бомбардирів WSHL і 3 місце - в рейтингу кращих снайперів чемпіонату. Усього в північноамериканській хокейній лізі WSHL виступає 23 команди, які представляють західні регіони США і Канади.

Серед гравців “Огден Мустангс” український форвард є найкращим снайпером і другим серед бомбардирів.

Нагадаємо, у 2017-2019 роках 19-річний український хокеїст Гліб Кривошапкин виступав за “Кременчук”. Також він провів 10 матчів на чемпіонатах світу в молодіжній збірній України з хокею і 8 матчів у складі юніорської збірної, з якою виграв золоті медалі чемпіонату світу в Дивізіоні 1Б.