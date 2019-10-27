Український дзюдоїст Хаммо виграв

Український дзюдоїст Хаммо виграв "срібло" на турнірі серії Grand Slam в Абу-Дабі

Укрінформ
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі завершився міжнародний турнір серії Grand Slam із дзюдо.

В останній день змагань срібну медаль виграв українець Яків Хаммо, повідомляє Укрінформ.

25-річний Хаммо посів друге місце у ваговій категорії понад 100 кг. У півфіналі донеччанин переміг срібного призера чемпіонату світу азербайджанця грузинського походження Ушангі Кокаурі, а у фіналі поступився призеру чемпіонатів світу та Європи Рою Маєру з Голландії.

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Як повідомлялося, дворазова чемпіонка світу українка Дар'я Білодід здобула в Абу-Дабі "золото" у ваговій категорії до 48 кг.

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