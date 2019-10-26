Де дивитися матчі 12 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Трьома поєдинками завершиться у неділю, 27 жовтня, 12-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

О 14.00 розпочнеться зустріч між "Львовом" та чернігівською "Десною", яку транслюватиме телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

О 17.00 стартують матчі донецького "Шахтаря" з "Олександрією" ("Футбол 1") та київського "Динамо" зі львівськими "Карпатами" ("2+2").

Резуьтати поєдинків, що пройшли у суботу, 26 жовтня:

"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка) - 2:0

Голи: Ігор Крюханцев (39-та хвилина), Дмитро Топалов (86)

Вилучення: Максим Максименко ("Колос", 90);

"Зоря" (Луганськ) - "Ворскла (Полтава) - 4:0

Назарій Русин (16), Владлен Юрченко (45+2, з пенальті), Владислав Кабаєв (61), Богдан Лєднєв (77)

Вилучення: Володимир Баєнко ("Ворскла", 56);

"Олімпік" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 3:2

Максим Тейшейра (11), Андрій Кравчук (69), Роман Вантух (81) - Ігор Когут (4), Олександр Назаренко (71)

Вилучення: Олександр Сафронов ("Дніпро-1", 68).

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Динамо" - 23 (11), "Зоря" - 22 (12), "Десна" - 20 (11), "Олександрія" - 19 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Колос" - 14 (12), "Дніпро-1" - 11 (12), "Олімпік" - 11 (12), "Карпати" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (12), "Львів" - 8 (11).