Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих футболістів століття за версією Independent

Авторитетне британське видання The Independent склало рейтинг 100 кращих футболістів ХХI століття.

Екс-форвард київського футбольного клубу “Динамо”, “Мілана” і “Челсі”, нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко посів у ньому 19 місце. Про це повідомляє iSport.ua.

Андрій Шевченко обігнав у цьому рейтингу Олімпійського чемпіона-2016 бразильського нападника французького “ПСЖ” Неймара. Перше і друге місця посіли аргентинський форвард іспанської “Барселони” Ліонель Мессі та португальський форвард італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду.

До двадцятки кращих футболістів XXI століття за версією Independent увійшли:

1. Ліонель Мессі

2. Кріштіану Роналду

3. Хаві

4. Роналдіньйо

5. Андрес Іньєста

6. Роналдо

7. Тьєррі Анрі

8. Зінедін Зідан

9. Кака

10. Фабіо Каннаваро

11. Андреас Пірло

12. Серхіо Рамос

13. Джанлуїджі Буффон

14. Філіп Лам

15. Луїш Фігу

16. Луїс Суарес

17. Серхіо Бускетс

18. Стівен Джеррард

19. Андрій Шевченко

20. Неймар

Відзначимо, що топ-10 склали гравці, які виступали свого часу або за “Барселону”, або за мадридський “Реал”.