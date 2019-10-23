“Олександрія” не може вилетіти на матч Ліги Європи через туман у Борисполі

Команда футбольного клубу “Олександра” не може вилетіти до Франції на матч 3 туру групового етапу Ліги Європи проти “Сент-Етьєна”, який пройде 24 жовтня.

Команда знаходиться в аеропорту “Бориспіль”, рейс затримується через туман. Про це клубна пресслужба повідомила у Twitter. “Через сильний туман в аеропорту "Бориспіль" наш рейс затримується”, - йдеться у повідомленні. Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается ☹ pic.twitter.com/7ShxK4YEGS — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 23 жовтня 2019 р. Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, “Олександрія” на стадіоні “Жоффруа Гішар” зустрінеться з французьким “Сент-Етьєном” у рамках 3 туру групового етапу Ліги Європи. Матч розпочнеться о 19.55. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матчі "Олександрії" та "Динамо" в Лізі Європи Судитиме його бригада арбітрів із Норвегії. Букмекери вважають фаворитом цього протистояння "Сент-Етьєн".