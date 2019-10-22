Федерер провів 1500-й матч у кар'єрі

38-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер провів 1500-й матч у своїй професіональній кар’єрі.

Стартовий поєдинок Роджер Федерер — Петер Гойовчик (Німеччина) турніру Swiss Indoors Basel (ATP Tour 500) у Базелі (Швейцарія) закінчився з рахунком 6:2, 6:1. Про це повідомляє БТУ.

Матч, який тривав 53 хвилини, став 1500-м для швейцарського тенісиста. Більше матчів у Відкритій Ері провів лише Джиммі Коннорс - 1556.

Наступний суперник лідера посіву - Роджера Федерера визначиться в матчі Раду Альбота - Душан Лайович.

Наразі Роджер Федерер посідає 3 місце в рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

Фото: Keystone