Українська шахова кіберкоманда втретє перемогла у Світовій лізі

Збірна України з кібершахів Team Ukraine втретє виборола першість у суперфіналі Світової ліги, що відбувся 20 жовтня на порталі шахової інтернет-спільноти Chess.com.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів член української збірної Роман Кіфлюк.

“Наша збірна грає у Вищій лізі, суперфінал якої відбувся вчора. У цій фінальній частині українська збірна змагалася з командами Росії, Ісландії та Сербії. Ми виграли всі матчі, зокрема останній — у росіян, і стали чемпіонами світу з кібершахів. Загалом, це вже третій турнір, який ми виграємо у збірної РФ. І хоча за рейтингом на сайті посідаємо поки 21-ше місце із 29607 команд, але фактично ми захистили звання чемпіонів світу,” — зазначив Кіфлюк.

Цей шаховий сезон тривав на Chess.com понад півроку. Від української збірної в ньому брали участь 509 гравців (із 2389) — пропорційно кількості учасників інших команд. Найбільша кількість гравців під час турніру 20 жовтня була в дисципліні “бліц”, в якій українці змагалися з росіянами, — по 329 гравців від кожної команди, що заразом стало рекордом Світової ліги.

“Росіяни — наш найголовніший суперник, і якби у фіналі вони нас переграли, то незважаючи на попередню поразку, стали б чемпіонами. Але ми змогли змобілізуватися і показали, хто найсильніший в інтернет-шахах у світі”, — уточнив Кіфлюк.

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За його словами, такі інтернет-змагання є важливими для популяризації шахів у світі, адже житель будь-якої країни можне зіграти в одній команді з провідними спортсменами та чемпіонами, маючи для цього лише доступ до Інтернету. Водночас участь у цих іграх національної збірної позитивно впливає на імідж України у світі загалом.

“Наприклад, коли протягом тижня на сайті розміщувати банер про фінальний матч, то на ньому була карта України з Кримом”, — підкреслив він.

Портал Chess.com, на якому відбуваються матчі з кібершахів, на сьогодні відвідує понад 31 мільйон користувачів з усього світу. Вони формують кілька тисяч команд із різних країн. Українська збірна налічує більше 2300 гравців, серед яких і провідні гросмейстери України Олександр Зубов, Павло Ельянов і Наталя Жукова.