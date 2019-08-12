Гросмейстер із Вінниці виграв чемпіонат США

Український шахіст, гросмейстер Ілля Нижник виграв відкритий чемпіонат США в Орландо.

Про це повідомляють «Українські шахи» у Facebook.

«Вінницький гросмейстер Ілля Нижник блискуче переміг на 120-му відкритому чемпіонаті США, що фінішував у Орландо. Вітаємо тріумфатора!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, 22-річний Ілля Нижник набрав 8 очок з 9-ти і одноосібно посів перше місце. Відповідно до таблиці, його рейтинг склав 2760.

Зазначається, що у турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 - гросмейстери.

Українець з рейтингом 2657 був № 92 у рейтингу ФІДЕ в липні 2019 року.

Фото: сторінка Українські шахи - Ukrainian Chess у Facebook, 24tv.ua