"Динамо" перемогло "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти київського "Динамо"обіграли "Олександрію" у матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

На столичному НСК "Олімпійський" вирішальний м'яч забив Віталій Миколенко, який відзначився результативним ударом головою на 32-й хвилині.

Перше коло чемпіонату України завершиться недільним поєдинком донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою".

Результати інших матчів:

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 6:0

голи: Жуніор Мораес (5, 61 хвилини), Євген Коноплянка (26), Додо (31), Тайсон (43, 45);

"Карпати" (Львів) - ФК "Львів" - 0:0;

"Зоря" (Луганськ) - "Десна" (Чернігів) - 2:1

голи: Богдан Лєднєв (81), Владлен Юрченко (85, з пенальті) - Максим Дегтярьов (17);

"Маріуполь" -"Дніпро-1" - 1:0

гол: Валерій Федорчук (82).

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки, "Динамо" - 23, "Десна" - 20, "Олександрія" - 19, "Зоря" - 19, "Колос" - 14, "Маріуполь" - 13, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 9, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8, "Олімпік" - 5.