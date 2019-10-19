"Зоря" здобула вольову перемогу над "Десною" у чемпіонаті України

Футболісти луганської "Зорі" обіграли 19 жовтня чернігівську "Десну" (2:1) у матчі 11-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі забили: Богдан Лєднєв (81-а хвилина) та Владлен Юрченко (85, з пенальті) - у "Зорі"; Максим Дегтярьов (17-та хвилина) - у складі чернігівців, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня "Карпати" та ФК "Львів" розійшлися миром.

Глядачі на львівському стадіоні "Україна" забитих м'ячів не побачили - 0:0, але зустріч була багатою на події. На 8-й хвилині у "Карпат" не реалізував 11-метровий Олексій Гуцуляк, на 74-й - гравець "Львова" Пернамбуко. Крім того, на 44-й хвилині вилучений з поля "карпатівець" Назар Вербний, а на 79-й - Рафаель Сабіно ("Львів").

Завершиться 11-й тур у неділю, 20 жовтня, поєдинками "Маріуполя" з "Дніпром-1", київського "Динамо" з "Олександрією", донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою".

Як інформувало агентство, розпочався тур учора. Лідер першості донецький "Шахтар" здобув переконливу перемогу над ковалівським "Колосом" - 6:0,

На харківський арені "Металіст" м'ячі забили Жуніор Мораес (5, 61), Євген Коноплянка (26), Додо (31) і Тайсон (43, 45).

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Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Десна" - 20 (11), "Динамо" - 20 (10) "Олександрія" - 19 (10), "Зоря" - 19 (11), "Колос" - 14 (11), "Дніпро-1" - 11 (10), "Маріуполь" - 10 (10), "Карпати" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (10), "Львів" - 8 (11), "Олімпік" - 5 (10).