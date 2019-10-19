АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Крістал Пелас», Зінченко не потрапив до заявки

Український півзахисник знову пропустив матч.

В матчі 9-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» на виїзді обіграв «Крістал Пелас» 2:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Вже в першому таймі «Ман Сіті» зробив великий крок до перемоги, коли відзначились Габріел Жезус і Давид Сільва. Рахунок 2:0 на користь «Ман Сіті» зберігся до фінального свистка.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч. Також його не було в заявці на матч ЛЧ проти загребського «Динамо». В цьому сезоні в АПЛ Зінченко зіграв 7 матчів.

Після 9-и турів «Ман Сіті» набрав 19 очок. Команда Гвардіоли посідає друге місце в АПЛ. Відставання від лідера і головного конкурента в боротьбі за титул – «Ліверпуля» складає 5 очок.