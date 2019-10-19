"Карпати" та ФК "Львів" зіграли внічию у чемпіонаті УПЛ

Футболісти "Карпат" та ФК "Львів" завершили у суботу внічию зустріч 11-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Глядачі на львівському стадіоні "Україна" забитих м'ячів не побачили - 0:0, повідомляє Укрінформ.

На 8-й хвилині у "Карпат" не реалізував 11-метровий Олексій Гуцуляк, на 74-й - гравець "Львова" Пернамбуко.

На 44-й хвилині вилучений з поля "карпатівець" Назар Вербний, а на 79-й - Рафаель Сабіно ("Львів").

Сьогодні також пройде гра чемпіонату "Зоря" (Луганськ) - "Десна" (Чернігів).

Завершиться 11-й тур у неділю, 20 жовтня, поєдинками "Маріуполя" з "Дніпром-1", київського "Динамо" з "Олександрією", донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою".

Розпочався тур учора. Лідер першості донецький "Шахтар" здобув переконливу перемогу над ковалівським "Колосом" - 6:0,

На харківський арені "Металіст" м'ячі забили Жуніор Мораес (5, 61 хвилини), Євген Коноплянка (26), Додо (31) і Тайсон (43, 45).

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Десна" - 20 (10), "Динамо" - 20 (10) "Олександрія" - 19 (10), "Зоря" - 16 (10), "Колос" - 14 (11), "Дніпро-1" - 11 (10), "Маріуполь" - 10 (10), "Карпати" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (10), "Львів" - 8 (11), "Олімпік" - 5 (10).