Мессі вшосте отримав “Золоту бутсу”
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Укрінформ
У середу, 16 жовтня, гравець іспанського футбольного клубу “Барселона” та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі на офіційній церемонії отримав “Золоту бутсу” як кращий бомбардир Європи минулого сезону.
На церемонії вручення, яка відбулася в Antiga Fàbrica Estrella Damm в Барселоні, престижну нагороду Ліонелю Мессі вручили його сини Тьяго і Матео.
For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 жовтня 2019 р.
Як повідомлялося, аргентинський форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі став кращим бомбардиром сезону-2018/19 в Європі. 32-річний гравець отримав нагороду “Золота бутса”, як футболіст, що забив найбільшу кількість м’ячів у сезоні серед чемпіонатів Європи (36 у першості Іспанії). Цей трофей став для Ліонеля Мессі третім поспіль і шостим у кар'єрі.
Фото: twitter/FC Barcelona