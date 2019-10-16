Мессі вшосте отримав “Золоту бутсу”

У середу, 16 жовтня, гравець іспанського футбольного клубу “Барселона” та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі на офіційній церемонії отримав “Золоту бутсу” як кращий бомбардир Європи минулого сезону.

На церемонії вручення, яка відбулася в Antiga Fàbrica Estrella Damm в Барселоні, престижну нагороду Ліонелю Мессі вручили його сини Тьяго і Матео.

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Як повідомлялося, аргентинський форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі став кращим бомбардиром сезону-2018/19 в Європі. 32-річний гравець отримав нагороду “Золота бутса”, як футболіст, що забив найбільшу кількість м’ячів у сезоні серед чемпіонатів Європи (36 у першості Іспанії). Цей трофей став для Ліонеля Мессі третім поспіль і шостим у кар'єрі.

Фото: twitter/FC Barcelona