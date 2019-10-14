«Прометей» обіграв «Дніпро» і здобув четверту перемогу в Суперлізі

Команда з Кам’янського набрала 8 очок і знову очолила турнірну таблицю.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» несподівано програв вдома дебютанту ліги – «Прометею» 60:67. Про це повідомляє Укрінформ.

Суперники дуже щільно зіграли у захисті і забагато помилялись в кидках, тому на перерву команди пішли зі скромним рахунком – 27:23 на користь «Дніпра». В другій половині матчу гості кидали влучніше і увесь час були попереду. А от «Дніпро» провалив усі атаки на останніх хвилинах. Як наслідок, 67:60 – четверта поспіль перемога «Прометея» в Суперлізі.

Найрезультативніші гравці матчу: Малік Трент (19 очок) і Майкл Майєрс (16 очок) у «Прометея».

Після цієї перемоги «Прометей» набрав 8 очок і знову став лідером чемпіонату. А от «Дніпро» зазнав першої поразки в сезоні і опустився на друге місце.

Нагадаємо, раніше свої треті перемоги в сезоні здобули «Дніпро» і «Хімік». «Дніпро» обіграв вдома «Запоріжжя» 96:85, а в Южному місцевий «Хімік» переміг «Черкаських Мавп» 91:71.