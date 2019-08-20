Пеллегріні розраховує на Ярмоленка попри його тривалу відсутність

Пеллегріні розраховує на Ярмоленка попри його тривалу відсутність

Укрінформ
Головний тренер англійського футбольного клубу “Вест Гем” Мануель Пеллегріні розраховує на українського вінгера Андрія Ярмоленко, незважаючи на його тривалу відсутність.

Мануель Пеллегріні, зокрема, заявив клубній пресі, що Андрій Ярмоленко і Карлос Санчес - два важливих гравці для його команди.

“Андрій взагалі не грав дев'ять або десять місяців, тому, можливо, нам потрібен час для того, щоб закріпити всіх гравців на їх нинішніх позиціях. Ярмоленко і Карлос Санчес - два важливих гравці для “Вест Гема”, - цитує Пеллегріні Sport Arena.

Нагадаємо, 17 серпня Андрій Ярмоленко вперше після травми ахілла, отриманої в жовтні 2018 року, вийшов на поле - в матчі другого туру АПЛ проти “Брайтона” (1:1) український футболіст вийшов на заміну в другому таймі.

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“Вест Гем” після двох турів має лише одне очко в АПЛ, а “Брайтон” заробив вже чотири. У наступному матчі команда Ярмоленка зіграє з “Вотфордом”.

Фото: ФК "Вест Гем"

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