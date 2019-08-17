Ярмоленко вперше за 10 місяців зіграв за «Вест Гем» в АПЛ

Український півзахисник допоміг своїй команді зіграти внічию з «Брайтоном».

Триває чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). В матчі 2-го туру український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко зіграв за свій клуб в гостьовому матчі проти «Брайтона» (1:1). Про це повідомляє Укрінформ.

Український вінгер «Вест Гему» Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 77-й хвилині, замінивши Пабло Форналса. На той момент рахунок в матчі вже був 1:1. На 61-й хвилині Чічаріто вивів «Вест Гем» вперед. Майже одразу Троссар рахунок зрівняв. У підсумку матч завершився внічию 1:1.

Відзначимо, що Ярмоленко вийшов на поле в чемпіонаті АПЛ вперше за 10 місяців після того, як в жовтні минулого року отримав травму ахілла.

«Вест Гем» після двох турів АПЛ набрав лише одне очко. У наступному турі команда Ярмоленка зіграє з «Вотфордом».