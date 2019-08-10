Зінченко допоміг «Ман Сіті» обіграти «Вест Гем»

Команда Хосепа Гвардіоли розпочала з розгрому.

Розпочався чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). У другому матчі стартового туру «Манчестер Сіті» обіграв на виїзді «Вест Гем» 5:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ман Сіті» вийшов вперед на 25-й хвилині, коли відзначився Габріел Жезус. У другому таймі два голи Стерлінга остаточно вбили інтригу в матчі. На 84-й хвилині Агуеро реалізував пенальті, а потім хет-трик оформив Стерлінг і довів рахунок до розгрому. 5:0 – переконлива перемога «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч на позиції лівого захисника. А от український нападник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко навіть не потрапив до заявки на гру.

Центральний матч 1-го туру «Манчестер Юнайтед» - «Челсі» зіграють 11 серпня. Початок – о 18:30.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» став володарем Суперкубку Англії. У матчі за трофей команда Олександра Зінченка обіграла «Ліверпуль» в серії пенальті – 5:4 (основний час 1:1).