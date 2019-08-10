«Ліверпуль» розгромив «Норвіч» на старті АПЛ

Команда Юргена Клоппа забила чотири м’ячі ще в першому таймі.

Розпочався чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). У першому матчі стартового туру «Ліверпуль» обіграв на своєму полі «Норвіч» 4:1. Про це повідомляє Укрінформ.

В матчі проти новачка АПЛ – «Норвіча» команда Юргена Клоппа все вирішила ще до перерви. На 7-й хвилині захисник гостей Хенлі забив у власні ворота. А згодом Салах, ван Дейк і Орігі довели рахунок до розгромного. В другому таймі Пуккі один м’яч відіграв. 4:1 – перемога «Ліверпуля».

Сьогодні, 10 серпня, стартовий матч в АПЛ зіграє «Манчестер Сіті». Команда Олександра Зінченка зустрінеться на виїзді з «Вест Гемом» Андрія Ярмоленка. Початок – о 14:30.

Центральний матч 1-го туру «Манчестер Юнайтед» - «Челсі» зіграють 11 серпня. Початок – о 18:30.