Боксер Олександр Гвоздик: Я переїхав до США, але залишаюся українцем і харків'янином

Володар поясу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик заявив, що любить своє рідне місто Харків, попри те, що з початком професіональної боксерської кар'єри переїхав до США.

Спортсмен також підкреслив, що він був і залишається українцем, повідомляє XSport.

"Я переїхав жити до США, але залишаюся українцем і харків'янином. Харків - це моє улюблене місто. Я буваю в різних місцях, відомих, гарних, але все рівно постійно тягне до Харкова. Напевно, частинка мене, як і раніше, залишається там. Плюс, мої батьки та близькі. Велика частина моїх друзів продовжує мешкати у Харкові, я завжди з ними на зв'язку. Харків - це моя батьківщина, мій дім. Цього літа я був у Харкові двічі", - розповів боксер.

Свій наступний бій Олесандр Гвоздик проведе 18 жовтня у Філадельфії проти чемпіона IBF росіянина Артура Бетербієва.