Бій Гвоздик – Бетербієв відбудеться 18 жовтня у Філадельфії

Це буде об’єднавчий бій за пояси WBC та IBF.

Український чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик зустрінеться з росіянином Артуром Бетербієвим, який захищатиме свій титул IBF, в Філадельфії (США). Про це повідомляє офіційна сторінка промоутерської компанії Top Rank на Twitter.

Всесвітня боксерська рада (WBC) затвердила в якості місця проведення бою 18 жовтня Liacouras Center і Філадельфію як приймаюче місто.

Останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби. Українець переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Бетербієв в травні провів успішний захист титулу, впоравшись з боснійцем Радівоє Калайджичем.