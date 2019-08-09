Названо дату та місце боксерського бою Гвоздик - Бетербієв
Укрінформ
Об'єднавчий поєдинок у напівважкій вазі між володарем боксерського поясу WBC українцем Олександром Гвоздиком та представником Росії чемпіоном світу IBF Артуром Бетербієвим пройде 18 жовтня у Філадельфії (США).
Про це заявив менеджер екс-чемпіона світу американця Луїса Коллацо Кіт Коннолі, за словами якого, його підопічний виступить "в андеркарті великого поєдинку", повідомляє Klitschko-brothers.com.
Відзначимо, що Гвоздик провів у Філадельфії свій попередній поєдинок - перший захист титулу WBC проти француза Дуду Нгумбу. Бій пройшов на 2300 Arena.
До цього українець виступав у інших містах США, а Бетербієв провів більшу частину професіональной кар'єри в Канаді, де він проживає із сім'єю.
32-річний Гвоздик переміг у всіх своїх 17-ти боях (14 нокаутів), 34-річний Бетербієв - у всіх 13 поєдинках (13).