Названо дату та місце боксерського бою Гвоздик - Бетербієв

Об'єднавчий поєдинок у напівважкій вазі між володарем боксерського поясу WBC українцем Олександром Гвоздиком та представником Росії чемпіоном світу IBF Артуром Бетербієвим пройде 18 жовтня у Філадельфії (США).

Про це заявив менеджер екс-чемпіона світу американця Луїса Коллацо Кіт Коннолі, за словами якого, його підопічний виступить "в андеркарті великого поєдинку", повідомляє Klitschko-brothers.com.

Відзначимо, що Гвоздик провів у Філадельфії свій попередній поєдинок - перший захист титулу WBC проти француза Дуду Нгумбу. Бій пройшов на 2300 Arena.

До цього українець виступав у інших містах США, а Бетербієв провів більшу частину професіональной кар'єри в Канаді, де він проживає із сім'єю.

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32-річний Гвоздик переміг у всіх своїх 17-ти боях (14 нокаутів), 34-річний Бетербієв - у всіх 13 поєдинках (13).