Чоловіча збірна України посіла 1 місце в командному заліку ЧЄ-2019 з пауерліфтингу

В Люксембургу відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу (класичний жим лежачи).

Українці на ЧЄ-2019 з пауерліфтингу вибороли 14 нагород: 9 золотих, 3 срібних та 2 бронзові. Про це повідомляє пресслужба Спортивного комітету України.

Першими за медалі континентальної першості на помості змагались ветерани, які здобули 3 нагороди: 2 золоті та 1 бронзову. Золоті нагороди здобули Ганна Кадацька (в.к. до 63 кг, результ: 92,5 кг) та Олександр Чернишов (в.к. до 66 кг, результат: 142,5кг). “Бронзу” здобула Тетяна Шавідзе (в.к. до 72 кг, результат: 70 кг).

Наступними свою звитягу доводили жінки, які у підсумку здобули 4 медалі: 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову. Чемпіонками Європи-2019 стали Лєонєнко Крістіна (в.к. до 43 кг, результат 65, 5 кг) та Череменко Наталія (в.к. до 47 кг, результат: 73, 5 кг). Срібло виборола Параскевич Катерина (в.к. до 84 кг, результат: 80 кг), а бронзу - Шаталова Олена (в.к. 57 кг, результат: 60 кг).

Жіноча збірна України у підсумку посіла 2 місце в командному заліку, а Череменко Наталія стала третьою в абсолютній першості.

Українці на ЧЄ-2019 з пауерліфтингу вибороли 14 нагород / Фото: СКУ

У змаганнях серед юніорів чемпіонкою Європи стала Анна Рикун (в.к. до 57 кг, результат: 107,5 кг та друга сходинка в абсолютному заліку). Срібними призерками стали Диченко Ірина (в.к. до 52 кг, результат: 87,5 кг) та Щавінська Тетяна (в.к. до 52 кг, результат: 100 кг)

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Серед чоловіків золотими нагородами відзначилися Швидко Денис (в.к. до 66 кг, результат: 170 кг) та Чупринко Іван (в.к. до 74 кг, результат: 207, 5 кг). Із класичного жиму лежачи золоті нагороди здобули Володимир Цатурян (в.к. до 83 кг, результат: 210 кг) і Пархоменко Сергій (в.к. до 93 кг, результат 225,5 кг та оновлений рекорд Європи).

У командному заліку чоловіча збірна України посіла 1 місце, а Чупринко Іван став абсолютним чемпіоном Європи.