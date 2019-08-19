TM Parimatch - партнер ФК «Ворскла»

Нова угода про співпрацю між брендами почала діяти 16 серпня і розрахована на один сезон.

Parimatch продовжує підтримувати український спорт і розширює географію. У суботу українські вболівальники футболу дізналися про ще одне партнерство: футболісти ФК «Ворскла» вийшли на гру чемпіонату УПЛ з «Дніпро-1» з логотипами Parimatch на футболках.

Нова угода про співпрацю між брендами почала діяти 16 серпня і розрахована на один календарний сезон. В рамках контракту на форму клубу нанесені логотипи і шеврони торгової марки, реалізується брендинг стадіону і соціальних мереж. Parimatch і ФК «Ворскла» планують реалізацію сучасних маркетингових проектів, здатних збільшити інтерес полтавського глядача до футболу. Не забудуть бренди і про соціальні проекти.

«ФК «Ворскла» - один з найвідоміших клубів України, який завжди бореться за найвищі місця у всіх турнірах. І сьогодні нам дуже важливо стати партнерами українського футболу в центрі країни. Ми впевнені, що наші спільні соціальні ініціативи допоможуть розкрити нові футбольні таланти на Полтавщині, а команда порадує всіх уболівальників хорошим результатом в цьому сезоні», - прокоментував початок партнерства представник TM Parimatch Вадим Місюра.

«Першим партнером нашого клубу в новому сезоні, про що стало відомо буквально напередодні гри з «Дніпром-1», стала компанія Parimatch. Останнім часом ми не мали подібних гідних пропозицій від інших потенційних партнерів, які могли б розмістити своє лого на ігровій формі однієї з кращих команд України. Переговорний процес пройшов злагоджено, ми обговорили всі питання і пункти договору про співпрацю, що цікавили нас, і скріпили все підписами», - розповів віце-президент ФК «Ворскла» Олег Лисак.

Зазначимо, що ФК «Ворскла» (Полтава) – один з провідних футбольних клубів України. Команда двічі ставала бронзовим призером чемпіонату України (1997, 2018) і вигравала Кубок України (2009). Також «Ворскла» неодноразово була учасником Кубка УЄФА і Ліги Європи УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні бренд Parimatch - меценат спорту №1 в Україні. Торгова марка займається соціальними спортивними проектами, а також веде активну законодавчу роботу по легалізації букмекерської діяльності в Україні.