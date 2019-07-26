ТМ Parimatch – новий титульний партнер ФК «Шахтар»

Нова угода передбачає нанесення логотипу партнера на ігрові футболки «Шахтаря» в матчах УПЛ.

Найтитулованіший футбольний клуб України та ТМ Parimatch після двох років партнерства розширюють співпрацю. ТМ Parimatch стає новим титульним партнером ФК «Шахтар». Про це повідомляє Укрінформ.

Нова угода передбачає нанесення логотипу партнера на ігрові футболки «Шахтаря» в матчах Української Прем'єр-ліги.

За 2 сезони бренди реалізували ряд спільних проектів для уболівальників і ЗМІ. Це тренування з зірками, розважальні активності перед матчами, меценатські проекти з обдарованими дітьми. Новий вид спорту - текбол, був привезений в Україну завдяки зусиллям брендів. Все це - частина єдиного вектора розвитку співпраці.

У новому сезоні ФК «Шахтар» і ТМ Parimatch продовжать реалізацію соціальних проектів, які спрямовані на якісну зміну спортивної культури в Україні.

«Партнерство лідерів ринку - унікальний прецедент для Східної Європи. За минулі два роки спільної роботи Parimatch зарекомендував себе як надійний і амбітний партнер, який інвестує серйозні кошти в розвиток українського спорту. Упевнений, що разом ми досягнемо нових перемог», - зазначив Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар».

«Як ключові меценати українського спорту, ми не плануємо обмежуватися стандартними спонсорськими проявами і зовсім скоро представимо громадськості нові проекти. Наша зарядженість на перемогу дасть позитивний імпульс всьому українському спорту», - прокоментував подію Вадим Місюра, представник бренду Parimatch.

Перший матч з логотипом нового титульного партнера на футболці «Шахтар» зіграє вже цієї неділі, 28 липня, в Суперкубку України проти київського «Динамо».