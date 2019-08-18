Понад 80 українців беруть участь у велогонці Париж-Брест-Париж

Більше 80 українських спортсменів із п'яти клубів беруть участь у легендарному веломарафоні Париж-Брест-Париж Randonneur.

Цього року велогонка серед аматорів проходить 18-22 серпня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

Як розповіли у Посольстві України у Франції, українська команда складається з 84 велосипедистів, включаючи 7 жінок, які представляють клуби із Сум, Полтави, Одеси, Львова та Києва.

Загалом у веломарафоні беруть участь 6673 спортсмени 66 національностей.

За форматом велоперегонів, які проводяться з 1891 року, учасники мають подолати 1200 км за маршрутом Париж-Брест та у зворотному напрямку не менш ніж за 90 годин.

Велоперегони серед аматорів Париж-Брест-Париж Randonneur проводяться раз на чотири роки.

Фото: Посольство України у Франції.