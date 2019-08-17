У столиці Поштову площу й міст Патона з'єднає велодоріжка

«Окрім самої велодоріжки, яку виконають із асфальтобетону, там з’являться велопарковки, навігація, LED-освітлення. Пропонується, що світлодіодні покажчики напрямку руху будуть виконані за технологією LED-каміння. Це буде один із наймасштабнішних проектів створення велоінфраструктури у столиці», — розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Уздовж веломаршруту встановлять майданчики для відпочинку із затінком, облаштують пішохідну прогулянкову зону, яка буде відокремлена від велочастини. Тротуар буде виконано з ФЕМ-мощення. Якщо транспорт пошкодиться — велосипедист зможе його самостійно полагодити, оскільки на велодоріжці влаштують укомплектовану «вуличну майстерню» (станцію ремонту).

Роботи із проектування виконуватиме ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (м. Харків). Компанія стала переможцем тендеру у системі ProZorro. Робочий проект у повному обсязі має бути виконаний проектантом у квітні 2020 року.