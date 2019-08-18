Ломаченко виявився легшим за Кемпбелла на зважуванні

Суперники провели обов’язкове зважування за два тижні до бою.

Чемпіон світу за версією WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко і його суперник британець Люк Кемпбелл пройшли обов'язкову процедуру зважування за два тижні до бою. Про це повідомляє сторінка Ломаченка в Instagram.

Українець показав результат в 62,78 кг і виявився легшим британця. На вагах Кемпбелла зафіксували 64,27 кг.

Ломаченко зустрінеться з Кемпбеллом 31 серпня в Лондоні на арені О2. Це буде бій за пояси Ломаченка за версіями WBA, WBO, а також за вакантний пояс WBC у легкій вазі.

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Нагадаємо, у минулому бою Ломаченко бився з британцем Ентоні Кроллою, якого нокаутував у четвертому раунді і захистив чемпіонські титули WBO і WBA.